Riforme: Molinari (Lega), su taglio parlamentari M5s ha fatto male i conti

- Di Maio e i Cinque stelle "hanno lanciato una provocazione con il taglio dei parlamentari. In capigruppo l'esame del provvedimento è stato calendarizzato dopo il voto di fiducia a Conte. Se loro non hanno letto bene i regolamenti e fatto male i conti, chiedete a loro, non è un nostro problema. Noi siamo a favore, ma se poi il provvedimento non si può votare", in caso di sfiducia al premier, "chiedetelo a Di Maio": lo ha affermato il presidente dei deputati della Lega, Riccardo Molinari, al termine della riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)