Governo: Grasso (Leu) a Salvini, Parlamento conta più del Papeete beach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, al termine della seduta di palazzo Madama di oggi, scrive su Twitter che "come previsto, il Senato non si Lega al senatore ministro Salvini (che non è presidente di nulla). La crisi di governo sta tornando sui binari istituzionali, quelli in cui il Parlamento conta più del Papeete beach".(Rin)