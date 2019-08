Legalità: Iannone (FdI), più tutele da Stato a associazioni beni confiscati a criminalità

- Il senatore di Fratelli di Italia e membro della commissione parlamentare antimafia, Antonio Iannone, ha espresso vicinanza all’associazione Fiamma in merito ai continui danni subiti presso il “Centro sportivo polifunzionale Villa Nestore”, bene sottratto alla criminalità ed in affidamento temporaneo al Centro Fiamma. La struttura, che si trova nell’8^ Municipalità di Napoli Scampia – Marianella, sarebbe da tempo vittima di danneggiamenti e atti vandalici; l’ultimo proprio questa notte che ha visto divelte tutte la porte ed infissi, oltre al danneggiamento parziale dell’impianto di illuminazione. “I beni del Centro Fiamma – si legge nella nota - sono da tempo sotto attacco sia da parte di esponenti della malavita sia da frange estreme vicino ai centri sociali, una miscela che ha visto da parte del senatore depositare tempo fa un’interrogazione parlamentare per attivare il Ministero dell’Interno a far luce su tali episodi”. “Questa notte – ha dichiarato il senatore - l’ennesimo atto vandalico ad una struttura, sottratta alla criminalità, che per ubicazione e storia rappresenta un'esperienza da valorizzare, ma nonostante l’attenzione politica sollevata con interrogazioni parlamentari e comunali, ancora una volta dobbiamo registrare il triste silenzio da parte delle istituzioni locali”. (segue) (Ren)