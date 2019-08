Legalità: Iannone (FdI), più tutele da Stato a associazioni beni confiscati a criminalità (2)

- “Già in passato – ha ricordato -personalmente e attraverso l’attività parlamentare, ho espresso vicinanza all’associazione che con i propri fondi opera in contesti difficili come quello di Scampia – Marianella. E intuendo la pericolosità dei segnali percepiti ho promosso un'interrogazione parlamentare affinchè ci fosse maggiore attenzione verso questi continui episodi”. “Sono sicuro a tal proposito – ha aggiunto - che le Forze dell'ordine sapranno dare un freno a queste azioni criminali, che stanno minando i successi sinora acquisiti, ed in tutti i casi non sono più tollerabili”. “Al Centro Fiamma ed al suo rappresentante Antonio Arzillo va la mia vicinanza, consapevole che non si faranno intimidire da questo episodio, anche se è il sesto in pochissimo tempo. Rinnovo la mia disponibilità a valutare insieme iniziative per rilanciare più forte il segnale che la promozione della legalità è l’arma vincente”, ha concluso il senatore di Fratelli d'Italia. (Ren)