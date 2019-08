Russia: Tribunale Mosca dispone iscrizione candidato opposizione Mitrokhin a elezioni locali

- Il Tribunale di Mosca ha annullato la precedente decisione della commissione distrettuale sulle elezioni di negare la registrazione per le prossime elezioni comunali di settembre al candidato dell'opposizione, Sergej Mitrokhin. Lo ha comunicato il Tribunale all'agenzia di stampa "Sputnik". Mitrokhin aveva fatto appello contro la decisione della commissione distrettuale, che aveva bloccato la sua candidatura per il voto nel comune di Mosca in programma l'8 settembre.(Rum)