Milano: colto in flagrante e arrestato ladro di appartamenti in zona San Siro

- Ieri mattina è stato arrestato per furto un cittadino georgiano, regolare e senza precedenti, all’interno di un’abitazione in via Ojetti, in zona San Siro, a Milano. L’uomo, classe 1992, aveva con sé lo zaino contenente i gioielli sottratti nell’appartamento, che è situato al settimo piano. Dopo il suo ingresso, attraverso il ballatoio comune del condominio, è scattato l’allarme e sul posto è arrivato il nipote della coppia dei proprietari di casa, fuori città per le vacanze. Il ragazzo, dopo aver trovato la porta di casa aperta, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno colto il ladro in flagrante. (Rem)