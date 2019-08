Algeria: nuovo martedì di proteste degli studenti

- Per il 25mo martedì consecutivo gli studenti algerini sono scesi in piazza per manifestare contro il potere, malgrado la Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio. Gli studenti rivendicano l’instaurazione dello stato di diritto e la creazione di un’Algeria democratica e moderna. Le manifestazioni si sono svolte ad Algeri, nonostante l’imponente dispiegamento delle forze di polizia per impedire agli studenti di accedere ad alcune aree della capitale. I manifestanti hanno intonato slogan per chiedere uno Stato civile e non democratico, una giustizia indipendente, la transizione democratica e la stampa libera. Gli studenti hanno denunciato anche il tentativo di mediazione di Karim Younes, presidente dell’Istanza nazionale di dialogo e mediazione. (Ala)