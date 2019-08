Governo: Bernini (FI), vera barzelletta sarà partito Bibbiano e quello del "vaffa day" insieme in esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "vera barzelletta si vedrà la prossima settimana quando il partito di Bibbiano (il Pd, ndr) e quello del 'vaffa day' (il Movimento cinque stelle, ndr) si metteranno insieme per governare, ci sarà proprio da ridere. Noi siamo qui, e siamo in 55 per votare subito la mozione di sfiducia" al premier Giuseppe Conte "in coda alla votazione odierna sul calendario dei lavori": lo ha detto, nel suo intervento a palazzo Madama, Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Rin)