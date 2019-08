Calabria: rotazione dirigenti, delibera tiene conto del piano anticorruzione

- Lunedi 12 agosto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria un avviso interno per la ricollocazione dei dirigenti regionali. L'avviso rappresenta la parte finale di un percorso di riorganizzazione che la Giunta ha inteso intraprendere per rendere la macchina della burocrazia più consona ai numeri delle posizioni dirigenziali tenendo conto del l nuovo assetto che si è determinato in seguito dello scorporo di alcuni Dipartimenti regionali. Si è provveduto, infatti, ad un taglio di 22 strutture per cui oggi i settori sono in totale 116. Pertanto, i dirigenti dovranno indicare, entro il termine del 6 settembre prossimo, per quali nuovi settori vogliono esprimere la propria candidatura, scegliendo fino ad un massimo di cinque settori. (segue) (Ren)