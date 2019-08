Calabria: rotazione dirigenti, delibera tiene conto del piano anticorruzione (2)

- La novità della procedura, che coinvolge i 106 dirigenti, è che la Giunta assegnerà i nuovi incarichi tenendo conto del principio della rotazione declinato sia dalla normativa statale (Piano nazionale anticorruzione) sia da quella regionale (Piano triennale anticorruzione) il quale prevede che debbano essere assegnati ad altro incarico i dirigenti che hanno svolto le stesse funzioni per un periodo pari a 5 anni. Per questo, per agevolare la concreta applicazione della rotazione, con delibera 391 del 9 agosto scorso sono stati specificati alcuni indirizzi applicativi per evitare distonie comportamentali da parte dei dirigenti generali dei Dipartimenti. Dopo i recenti rilievi dell'Autorità nazionale anticorruzione, che ha evidenziato un presunto rallentamento da parte della burocrazia regionale, su questo tema il presidente della Regione Mario Oliverio e la Giunta hanno voluto imprimere un'accelerazione anche per fugare ogni dubbio sulla reale volontà di procedere in tal senso. (Ren)