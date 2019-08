Milano: De Corato, serve piano per contrastare criminalità straniera in città

- Commentando la notizia dell’arresto di un gambiano 27enne, colto a rubare all'interno di un appartamento in via Ojetti a Milano, l’assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota osserva che “il problema va combattuto alla radice evitando che si formino delle sacche di criminalità dove si campa rubando. Devono essere inflitte pene esemplari così da far passare la voglia di rubare a questi signori: Milano non può essere un’immensa zona franca per la delinquenza di altri paesi”. “Nei giorni scorsi - ricorda De Corato - abbiamo dato degli accorgimenti per diminuire il rischio di ritrovarsi al ritorno dalle vacanze con l’appartamento svaligiato, ma questi utili consigli non servono a nulla se non si fa un piano serio per contrastare la criminalità e la delinquenza straniera in città. Secondo una recente ricerca, il 71 per cento degli italiani si dichiara piuttosto preoccupato all'idea di lasciare la propria abitazione incustodita durante le vacanze, mentre per il 21 per cento questo è un timore ricorrente, che non sempre fa vivere le vacanze con spensieratezza”. (com)