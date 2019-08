Migranti: Msf e Sos Mediterranee chiedono porto sicuro dopo mancanza risposte autorità libiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i soccorsi che abbiamo condotto sono stati possibili solo grazie all'attenta osservazione del mare che ci circondava. Le autorità marittime non hanno condiviso con noi alcuna informazione" dichiara Nick Romaniuk, coordinatore dei soccorsi di Sos Mediterranee a bordo della Ocean Viking. "Solo una volta siamo riusciti a stabilire un contatto radio con uno dei tre aerei dell'Unione Europea che monitoravano la presenza di barconi in difficoltà. Questo dimostra che gli Stati non stanno dando priorità al loro dovere di salvare vite in mare", ha aggiunto. La stragrande maggioranza delle persone a bordo racconta di aver subito detenzione arbitraria, estorsioni, lavori forzati in condizioni di schiavitù o torture durante il viaggio. Su un totale di 103 bambini e minori sotto i 18 anni ora al sicuro a bordo della nave, solo 11 sono accompagnati da un parente o da un tutore, riferisce la nota congiunta. Infine Msf e Sos Mediterranee auspicano che le autorità europee rispettino il diritto internazionale e assegnino tempestivamente un porto sicuro di sbarco per tutte le persone soccorse a bordo della Ocean Viking. (Res)