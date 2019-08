Governo: Salvini a M5s, tagliamo 345 parlamentari e poi subito al voto

- Sfida "accettata, amici del Movimento cinque stelle, tagliamo insieme per la prima volta nella storia 345 parlamentari e poi si vota il giorno dopo. Se voi siete pronti, lo siamo anche noi. Il mio mandato, senatore Renzi, non lo metto nelle sue mani, ma in quelle degli italiani": così Matteo Salvini nel suo intervento, nell'Aula di palazzo Madama, in ordine al calendario dei lavori sulla crisi politica. Un intervento, quello del senatore, vicepremier e ministro dell'Interno, che si è svolto in un clima di tensione, tra le vibranti proteste, in particolare dei parlamentari del Partito democratico. (Rin)