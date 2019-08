Albania: premier Rama prende distanze da sindaco di Scutari accusato per traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha dichiarato oggi che il sindaco eletto di Scutari, Valdrin Pjetri, e il Partito socialista al governo saranno su "strade separate" fino a quando non sarà fatta chiarezza sulle accuse che lo riguardano. "Non solo Valdrin, ma persino se fosse mio fratello, nessuno avrebbe il permesso di porre dubbi sul Partito socialista o su di me riguardo la mia lealtà nei confronti del popolo", ha affermato Rama tramite Twitter. L'opposizione albanese ha accusato il sindaco appena eletto di Scutari, Valdrin Pjetri, di essere stato condannato per traffico di droga in Italia e di aver nascosto questo dato nel formulario di depenalizzazione che ogni candidato agli incarichi locali è costretto a compilare. "Pjetri va immediatamente indagato dalla Procura, per aver violato la legge sulla depenalizzazione, nascondendo il suo passato di narcotrafficante", ha dichiarato oggi il leader dell'opposizione Lulzim Basha, accusando Rama di "aver dato ordine alla procura corrotta di tutelare il suo uomo". (segue) (Alt)