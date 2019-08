Ponte Genova: reportage della Croce Rossa per ricordare impegno volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un reportage per raccontare e ricordare il grande lavoro svolto da centinaia di volontari della Croce Rossa in questo anno trascorso dalla tragedia del Ponte Morandi. E’ quello realizzato dalla Cri che in una nota ha spiegato le ragioni di questa scelta. “Il 14 agosto dello scorso anno, alle 11.36, la pila 9 del Ponte Morandi di Genova crolla: una frattura materiale e simbolica per la città, per un'intera regione, per il Paese tutto. Le vittime – ricorda la Cri - sono 43, gli sfollati dei caseggiati sottostati la pila 10, saranno 566. Immediata la risposta della Croce Rossa Italiana con: 39 operatori Smts (Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali) impegnati senza sosta nella ricerca dei dispersi, 15 Sep (Supporto Psico-Sociale) per il sostegno ai parenti delle vittime, ai soccorritori e a chiunque ne avesse bisogno; attivato anche il servizio RFL (Restoring Family Links) per cercare di ristabilire i contatti tra familiari. La CRI è stata vicina agli sfollati dal 15 agosto a fine operazioni, per un totale di 35 giorni circa. E' stato allestito un campo nell'area immediatamente adiacente al ponte, nel quale sono stati erogati 1346 pasti ai soccorritori, con 412 volontari impegnati. Il lavoro della Croce Rossa- ricorda la nota - è continuato sul territorio anche quando i riflettori si sono spenti” e proprio per questo, scrivono i responsabili della Croce Rossa “abbiamo deciso di raccontare questi 365 giorni attraverso un reportage scritto e video con le voci, le storie e le emozioni di chi ha beneficiato del supporto della Cri”. Il reportage sarà visibile al link www.cri.it/14-08-2019-ponte-morandi-un-anno-dopo, da domani mattina alle 11.36 (orario del crollo del Ponte Morandi), e inaugura la sezione "Gli Speciali" del sito istituzionale della Croce Rossa Italiana. (segue) (Rer)