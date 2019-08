Ponte Morandi: reportage della Croce Rossa per ricordare impegno volontari (3)

- Lo speciale si concentra su due straordinarie storie che dalla tragedia conducono alla speranza: Paola Vicini è la madre di Mirko, l'ultima vittima estratta sotto le macerie del Ponte il giorno dei funerali di Stato. "Ho voluto ridare alla Croce Rossa un poco di quello che ha dato a me: abbiamo fatto una raccolta fondi per acquistare qualcosa per il gruppo dei soccorritori. Ho voluto in questo modo ringraziarli, anche se non è niente, per quello che hanno fatto per noi e che continuano a fare". La seconda storia riguarda Antonio Cecala che sente al telegiornale del crollo e sa che il fratello era partito con la famiglia (moglie e una bambina) per prendere un traghetto per l'Elba. Non hanno notizie per giorni (i familiari non figuravano nemmeno tra le liste dei dispersi). "Dopo aver ricevuto tanto, ho voluto dare anch'io: oggi sono un volontario della Croce Rossa Italiana". Presenti, anche le testimonianze della Protezione Civile, che ha sottolineato l'efficacia del lavoro di squadra, e il racconto di due sfollati che hanno ricordato come siano stati aiutati nelle fasi di evacuazione. "I volontari della Croce Rossa Italiana non hanno mai smesso di essere accanto ai familiari delle vittime, agli sfollati, alla cittadinanza tutta: il reportage oltre a raccontare quanto fatto è un doveroso ringraziamento per il loro operato, un impegno tenace che continua tutt'oggi", conclude la nota. (Rer)