Governo: Salvini cita Borsellino in Aula Senato

- Una "cosa non temo da quando ho fatto il consigliere comunale a Milano, dal 1993, senza avere un seggio sicuro come qualcuno che dalla Toscana, da Arezzo (Maria Elena Boschi, ndr), si faceva eleggere in Trentino. Noi andiamo a testa alta a chiedere agli italiani la possibilità di prendere per mano questo Paese per i prossimi cinque anni e non abbiamo paura di alzarci dalle poltrone dei ministeri o del Senato": lo ha detto, nel suo intervento nell'Aula di palazzo Madama, il senatore della Lega, Matteo Salvini, in merito al calendario dei lavori sulla crisi politica. "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola", ha concluso il suo discorso - tra molteplici interruzioni da parte delle opposizioni - citando una frase del magistrato Paolo Borsellino. (Rin)