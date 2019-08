Governo: Salvini a Renzi, capisco disperazione di qualcuno nel Pd

- "Capisco la disperazione che ha qualcuno nel Pd, che ha paura di tornare davanti agli elettori e allora si inventa marziani, il Papeete, il mojito. Non credevo che non si potesse andare in spiaggia": così il senatore della Lega, Matteo Salvini, rivolgendosi al collega del Partito democratico, Matteo Renzi, nel corso del suo intervento, nell'Aula di palazzo Madama, sul calendario dei lavori sulla crisi politica. (Rin)