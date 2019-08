Governo: Musumeci, vignetta Salvini a testa in giù è atto irriguardoso per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La vignetta con Salvini a testa in giù è un atto irriguardoso per l’Italia. La satira dovrebbe fermarsi di fronte all'evocazione delle pagine storiche che hanno macchiato una nazione. Esprimo la mia solidarietà al ministro dell’Interno per la volgare e inutile aggressione satirica”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. (Ren)