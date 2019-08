Infrastrutture: De Priamo (Fd'I), su tangenziale est da M5s annunci e promesse ma zero fatti

- "Come dettagliato in questi giorni dalla stampa i lavori per l'abbattimento del tratto della tangenziale est, altezza Tiburtina e il cui inizio è stato sbandierato dalla sindaca in versione Istituto luce, sono di fatto fermi. Un cantiere deserto benché la Raggi lo avesse battezzato a colpi di piccone. La nota del Campidoglio è una toppa peggio del buco: se è vero come riporta l'amministrazione capitolina che si tratta di 'un tipo di attività che ancora non richiede mezzi o materiali da cantiere' per quale motivo allora la Raggi avrebbe chiuso fin da subito la tangenziale paralizzando più quartieri e penalizzando viabilità e traffico veicolare per i residenti?”. Lo scrive in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd’I parlando dei lavori di abbattimento di un tratto della tangenziale est di Roma. Secondo l'esponente di Fratelli d’Italia, è poi “paradossale che si inizi un cantiere così importante e impattante per la Capitale in un mese come quello di agosto e anziché sfruttare il fatto che gran parte dei romani è fuori città si aprono le cantierizzazioni senza che si facciano interventi alcuni. Dai grillini il solito spot in piena regola, annunci e promesse ma zero fatti concreti". (Com)