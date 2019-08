Governo: Renzi, Salvini si è schiantato sul voto e mi ha nominato 13 volte, "o mi ama o è ossessionato"

- Matteo Renzi, commentando le votazioni in Senato, ha detto: "Salvini ha perso, si è schiantato sul voto". Poi il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio ha ricordato che Salvini ha proposto di votare il taglio dei parlamentari, ma senza governo non si può fare, a meno che non ritiri la mozione di sfiducia. "Dopodiché, mi ha nominato 13 volte in 10 minuti: delle due l'una, ho è innamorato, o è ossessionato", ha concluso Renzi. (Rin)