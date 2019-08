Rifiuti Roma: Pedica (Pd), ok ipotesi proroga ordinanza ma Raggi non resti a guardare

- "Ok la proroga dell'ordinanza regionale sui rifiuti ma Raggi non resti a guardare. La sindaca si dia da fare seriamente per risolvere il problema della spazzatura a Roma. Bisogna fare nuovi impianti e bisogna farli presto". E' quanto afferma in una nota Stefano Pedica, membro della direzione Pd Lazio, in merito all'ipotesi di una proroga fino al 31 dicembre dell’ordinanza regionale per il trattamento dei rifiuti della Capitale negli impianti della Regione. "Oltre ai nuovi impianti, serve anche una differenziata che funzioni veramente e non la solita romanella di Raggi. È ora di tirare fuori soluzioni certe e coraggiose", conclude Pedica.(Rer)