Ucraina-Russia: Mosca espelle diplomatico ucraino in consolato San Pietroburgo

- Un diplomatico del consolato generale dell'Ucraina a San Pietroburgo è stato espulso dalla Russia come risposta di reciprocità alle azioni di Kiev contro i diplomatici di Mosca avvenute a maggio. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri russo. "Lo scorso mese di maggio, i Servizi di sicurezza ucraini hanno condotto provocazioni, dichiarando persona non grata, senza ragioni, un diplomatico del consolato generale della Russia a Leopoli", si legge nella nota del ministero di Mosca che accusa Kiev di non aver presentato alcuna prova di attività illecite condotte dal diplomatico russo. "In risposta a queste mosse infondate e non amichevoli di Kiev, la parte russa è stata costretta a dichiarare, sulla base di reciprocità, persona non grata un diplomatico del consolato generale dell'Ucraina a San Pietroburgo".(Rum)