Nato-Russia: fonti stampa, jet dell'Alleanza effettuano "scramble" sul Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I jet della Nato hanno compiuto oggi un intervento su ordine di decollo immediato ("scramble") per identificare un aereo russo che si stava avvicinando allo spazio aereo dell'Alleanza atlantica nel Mar Baltico. Lo ha confermato un rappresentante della Nato citato dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Un velivolo russo, scortato da almeno un altro jet da combattimento, è stato tracciato oggi sopra il Mar Baltico. I jet della missione di polizia aerea della Nato hanno effettuato uno 'scramble' per identificare il velivolo, che ha volato vicino lo spazio aereo dell'Alleanza", ha dichiarato il rappresentante Nato, il quale ha precisato che una volta effettuate le procedure per l'identificazione del velivolo i jet della Nato hanno fatto subito rientro alla base. In precedenza, il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che un jet F-18 della Nato avrebbe tentato di avvicinare l'aereo che trasportava il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu in rotta da Kaliningrad a Mosca; due velivoli Su-27 sarebbero intervenuti per scortare l'aereo ministeriale. (Rum)