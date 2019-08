Siria: almeno 60 morti in scontri tra forze governative e gruppi ribelli a Idlib e Latakia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri tra le forze fedeli al governo del presidente Bashar al Assad e le milizie ribelli nella Siria nordoccidentale hanno provocato almeno 60 morti tra militari e miliziani. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Gli scontri hanno interessato le zone della provincia di Idlib e le aree rurali della provincia di Latakia, provocando l’uccisione di 29 militari e 30 combattenti ribelli. Nella zona è attivo il gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham (l’ex Fronte al Nusra legato ad al Qaeda) che dallo scontro gennaio controlla la maggior parte della provincia di Idlib e parti delle vicine province di Hama, Aleppo e Latakia. Da diversi giorni sono in corso nel nord ovest della Siria violenti combattimenti tra l’esercito regolare e milizie alleati e gruppi armati ribelli con le forze di Damasco che mirano a sfondare il fronte tenuto dai ribelli tra i governatorati di Hama e Idlib. Lo scorso 11 agosto le forze governative hanno conquistato la città di Al Habeet nella parte meridionale della provincia di Idlib, in quello che ha rappresentato il primo avanzamento nell’area dopo tre mesi di combattimenti.(Res)