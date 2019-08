Governo: Renzi (Pd) a Salvini, patto della poltrona tra me e Grillo? Ma se Grillo mi insulta sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Matteo Salvini "vorrei ricordare le parole di Beppe Grillo che ieri mi ha insultato, tanto per cambiare: è passato da ebetino ad avvoltoio. Il fatto che Grillo mi insulti è tutta una medaglia che mi metto al petto. La politica è una cosa seria, se devo prendere una poltrona la prendo a Firenze contro Grillo e Salvini. Non ho niente da chiedere in termini di poltrona": così il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, in una conferenza stampa a palazzo Madama, ha risposto al vicepremier e ministro dell'Interno che su Facebook ha parlato di "patto della poltrona Renzi-Grillo". (Rin)