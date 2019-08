Migranti: Zingaretti, Conte faccia sbarcare persone Open Arms tenute in ostaggio da Salvini

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti scrive, in una nota, che "esistono priorità che hanno precedenza su tutto. Che vengono prima dei riflettori sempre accesi su questa o quella polemica. Da dodici giorni 151 persone sono tenute in ostaggio sul ponte della Open Arms. Tra loro donne e minori in condizioni igienico-sanitarie sempre più difficili. Tutto perché l’ennesimo braccio di ferro ingaggiato dal ministro sfiduciato e dimissionario Salvini ha bisogno del suo ennesimo palcoscenico. Faccio appello al presidente Conte", continua il leader dem, "affinché agisca con decisione e alla ministra Trenta per uno sbocco immediato di una soluzione divenuta insostenibile. Si rimetta al centro la persona umana e si trovi una soluzione. Si solleciti la Commissione europea e i paesi disponibili ad accogliere una quota dei migranti. I diritti umani, a partire da quelli dei minori e delle donne", conclude Zingaretti, "restano per noi la bussola da seguire e il primo indicatore del grado di civiltà di un Paese". (Com)