Nord Macedonia: governo annuncia creazione "squadra operativa" contro la corruzione (3)

- L'ufficio della presidenza macedone ha precisato oggi che il capo dello Stato non intende in alcun modo screditare l'Ufficio della procura, né tanto meno attaccare qualche istituzione o interferire con l'andamento dei procedimenti legali. "Vogliamo sottolineare che il presidente Pendarovski nel suo discorso ha espresso pieno sostegno alle istituzioni competenti, in particolare alla procura e ai tribunali, e ha sottolineato che farà quanto possibile per proteggere tali enti da possibili pressioni nello svolgimento delle indagini e per chiarire a pieno il caso 'Racket'", si legge in una nota della presidenza macedone, che invita inoltre al rispetto del principio della presunzione d'innocenza. (Mas)