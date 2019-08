Libia: Egitto accoglie con favore tregua per l’Eid al Adha

- L’Egitto accolgono positivamente la tregua umanitaria raggiunta in Libia dalle diverse fazioni in occasione dell’Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio, su proposta dell’inviato speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salamé. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Cairo. La tregua rappresenta un “passo giusto verso il rafforzamento della fiducia tra le fazioni libiche e conferma che una soluzione politica globale è l’unica via per stabilizzare la Libia”, ha dichiarato il portavoce della diplomazia, Ahmed Hafez. Inoltre, Hafez ha sottolineato la necessità di avviare una risoluzione globale basata sulla risoluzione di questioni essenziali, tra cui principalmente la distribuzione delle risorse idriche, la dissoluzione e il disarmo di tutte le milizie, secondo quanto disposto dagli Accordi di Skhirat del dicembre 2015. A tal proposito, Hafez ha detto: “L’Egitto esorta tutte le fazioni libiche a prendere una chiara e inequivocabile posizione lontana dai gruppi terroristici e criminali, in particolare da quelle sottoposte a sanzioni delle Nazioni Unite”. (segue) (Cae)