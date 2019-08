Libia: Egitto accoglie con favore tregua per l’Eid al Adha (2)

- Il portavoce della diplomazia del Cairo ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime del recente attacco di Bengasi e ha invitato tutte le fazioni a rifiutare categoricamente l’intervento straniero negli affari interni della Libia e la violazione di parti note che esportano armi e munizioni. "L'Egitto ritiene che la soluzione in Libia dovrebbe essere puramente libica e consensuale senza interventi o dettami da parti esterne, posizione confermata negli incontri tenutisi recentemente al Cairo con diverse fazioni libiche”, ha proseguito, ricordando che “il più recente” degli incontri è stato con i membri della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento di Tobruk), che è l'unica istituzione eletta in Libia e incaricata ad approvare qualsiasi tabella di marcia per porre fine alla crisi e stabilire le basi costituzionali necessarie per tenere elezioni presidenziali e parlamentari". Infine, Hafez ha invitato la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a cooperare e impegnarsi maggiormente con i rappresentanti del popolo libico per attuare la tabella di marcia necessaria per porre fine alla crisi, nonché mettere in atto gli elementi di un'iniziativa adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in ottobre. (Cae)