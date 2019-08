Roma: Bordoni-Di Tursi (FI), a Villa Glori ha vinto il degrado. Amministrazione assente

- “A Villa Glori, polmone verde del II Municipio, l'incuria ha preso il sopravvento e la vegetazione ha ricoperto ogni cosa. Rifiuti, panchine rotte, segnaletica devastata, alberi caduti e non rimossi, tante e troppe zone pericolanti recitante ma lasciate lì abbandonate. Uno squallore inaccettabile”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia e vicepresidente della commissione ambiente capitolina, Davide Bordoni. Secondo il consigliere “si ha la sensazione che ai responsabili dell'amministrazione della città non interessi affatto la cura del verde di questa villa, importante sia per il decoro urbano che per la funzione ricreativa e sociale che potrebbe offrire al quartiere". (segue) (Com)