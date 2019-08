Roma: Bordoni-Di Tursi (FI), a Villa Glori ha vinto il degrado. Amministrazione assente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Degrado più volte denunciato anche dal capogruppo di Forza Italia del II Municipio Patrizio Di Tursi, che sottolinea anche il problema di Sicurezza: "Le immagini sui giornali che fotografano l'attuale situazione di Villa Glori indignano. Cittadini che vanno a correre e che portano i loro bambini entrano in una zona non adeguatamente controllata. Parliamo di un'area importante del quadrante Parioli e con un alta densità di popolazione. In consiglio municipale abbiamo più volte presentato delle mozioni urgenti per il momento senza alcuna risposta. C'è anche il rischio di abusivi che dormano all'interno della Villa. Questo Municipio governato dal Pd – conclude Di Tursi - ha sperimentato, a spese dei cittadini, una gestione fallimentare e abbiamo il sospetto che dal Campidoglio non arrivi alcun sostegno perché considerato un Municipio di opposizione su cui scaricare colpe e responsabilità del Comune”. (Com)