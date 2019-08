Biella: Arpa su incendio di Gaglianico, inquinanti non superiori ai limiti

- In seguito all'incendio che si è sviluppato nella ditta Bergadano di Gaglianico (Biella), nel tardo pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi sono proseguiti i monitoraggi dell’aria da parte di Arpa Piemonte per la ricerca di composti organici volatili mediante strumentazione portatile che non hanno evidenziato la presenza di inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità strumentale. I punti di monitoraggio ieri sono stati Sandigliano, Ponderano e Mongrando, mentre oggi sono stati effettuati rilievi anche su ulteriori aree: Biella (zona Ospedale), Candelo e due punti sulla strada Trossi in vicinanza dell’impianto incendiato. Nel corso dell'incendio inoltre erano stati effettuati con i canister campioni di aria da sottoporre ad analisi di laboratorio per ricerche più approfondite e ad ampio spettro (idrocarburi alifatici e aromatici, composti clorurati, composti ossigenati). (segue) (Rpi)