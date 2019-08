Biella: Arpa su incendio di Gaglianico, inquinanti non superiori ai limiti (2)

- Gli esiti pervenuti oggi indicano, come già per i monitoraggi effettuati con strumentazione portatile, che tracce di inquinanti risultavano presenti solo nella zona più prossima all’incendio. Stamattina si è concluso il campionamento delle diossine e i prelievi sono stati inviati ai laboratori di analisi dell’Agenzia. Per questi inquinanti le analisi laboratoristiche richiedono tempi più lunghi e i risultati si sapranno la prossima settimana. (Rpi)