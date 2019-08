Governo: Renzi (Pd), siamo in presenza di fallimenti esecutivo Conte e capitan Fracassa Salvini

- Siamo "in presenza di due fallimenti. Il primo dell'esecutivo Conte che dopo 14 mesi va a casa: il governo del cambiamento ha fallito il proprio mandato, il proprio compito. Il secondo fallimento è dell'uomo che sembrava invincibile, capitan Fracassa Salvini che ha creato una crisi inspiegabile innanzi tutto tutto per i suoi": così il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, in una conferenza stampa a palazzo Madama. (Rin)