Colombia-Venezuela: Bogotà ribadisce "deciso appoggio" a parlamento guidato da opposizioni

- Il governo colombiano ha ribadito il "deciso appoggio" all'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni, a fronte del regime "illegittimo e tirannico" del Venezuela. nele ultime ore le autorità venezuelane hanno disposto la revoca dell'immunità parlamentare per alcuni deputati e l'avvio di consultazioni per procedere a elezioni anticipate della stessa An. "Il governo della Colombia ribadisce il deciso appoggio all'Assemblea nazionale del Venezuela e a i suoi deputati perseguiti dal regime illegittimo e tirannico di Maduro", ha scritto il ministro degli Esteri colombiano, Carlos Holmes Trujillo, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, respingendo al tempo stesso la convocazione anticipata alle urne per il parlamento "legittimo" del paese. (segue) (Mec)