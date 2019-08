Colombia-Venezuela: Bogotà ribadisce "deciso appoggio" a parlamento guidato da opposizioni (3)

- La Corte suprema del Venezuela (Tribunal supremo de Justicia, Tsj) può ufficialmente aprire una inchiesta nei confronti di quattro deputati dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo non riconosciute dal governo, accusati di aver partecipato al tentativo di sollevazione militare tentato a fine aprile. I quattro parlamentari oppositori - José Guerra, Tomas Guanipa, Rafael Guzman e Juan Pablo Garcia - sono infatti accusati di "tradimento della patria, istigazione all'insurrezione e alla rivolta civile, associazione a delinquere, usurpazione di funzioni, istigazione pubblica alla disobbedienza delle leggi". Nella serata di lunedì l'Assemblea nazionale costituente (Anc) aveva accolto la richiesta del Tsj di revocare l'immunità dei deputati per procedere alle indagini. Il presidente dell'An, il leader oppositore Juan Guaidò, ha criticato la decisione definita un atto "prevedibile" da parte delle autorità legate al governo di Nicolas Maduro. (segue) (Mec)