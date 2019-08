Colombia-Venezuela: Bogotà ribadisce "deciso appoggio" a parlamento guidato da opposizioni (5)

- Nella stessa sessione di lunedì, l'Anc aveva anche deciso la creazione di un gruppo di lavoro cui spetterà il compito di ascoltare la cittadinanza per decidere quando indire le elezioni per il rinnovo dell'An. La commissione ha come compito quello di "valutare, in accordo con la legge, la Costituzione, la situazione politica del nostro paese e attraverso consultazioni con tutti gli organismi, col popolo, con la strada, quando sarà il miglior momento per celebrare queste elezioni", ha detto il presidente dell'Anc Diosdado Cabello. Il dettato costituzionale impone il rinnovo dell'organo ogni cinque anni, e la prassi prevede che le elezioni vengano celebrate entro la fine dell'anno per poter aprire la nuova legislatura il 5 gennaio 2021. (segue) (Mec)