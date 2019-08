Governo: Renzi, esecutivo dei responsabili per scongiurare aumento Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo dei responsabili, capace di scongiurare l’aumento dell’Iva e quindi la recessione del paese. E’ questa la proposta lanciata dall’ex premier Matteo Renzi, in una conferenza stampa convocata prima del voto al Senato sul calendario della crisi. “Se si va alle elezioni, non so se il Pd arriva al 25 per cento, ma l'Iva di sicuro ci arriverà, e questo significa che la recessione è sicura – ha premesso Renzi -. Per me le forze politiche responsabili, nella mia testa tutte, devono bloccare l'aumento dell'Iva. Si può fare, ma bisogna avere il coraggio e la forza di dare vita a un governo. Il mio appello per un governo è serio e non si impicca alle formule. Io l'ho chiamato governo istituzionale, qualcuno dice di legislatura o di scopo. Io lo chiamo governo ‘no tax’ perché deve mettere mano all'Iva e a mille questioni aperte". “C'è una Costituzione – ha continuato Renzi - che dice che si vota ogni cinque anni e che affida al Parlamento il compito di indicare una leadership. Non credo di essere allergico alle urne. Sono allergico all'ignoranza costituzionale. Il voto è sacro, ma l'accordo parlamentare non è un accordicchio". (segue) (Rer)