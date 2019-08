Governo: Renzi, esecutivo dei responsabili per scongiurare aumento Iva (2)

- Renzi ha poi ricordato che, nell’annunciare la crisi, Matteo Salvini “aveva detto ai senatori: 'alzate le terga e venite a Roma'. Ora, raggiunta Roma – ha sottolineato -, i senatori scoprono che il ministro dell'Interno non vuole votare oggi perché si è accorto che è in minoranza”. Per l’esponente del Pd il leader della Lega ha davanti una sola strada: “si deve dimettere e tornare ai suoi mojito, altro che ritirare la sua delegazione”. Quanto ai grillini, l’ex presidente del Consiglio ha detto di non essere pentito di aver detto no un anno fa all'accordo con loro. “Non c'erano assolutamente le condizioni – ha affermato -. Il M5s aveva vinto le elezioni contro il nostro precedente governo, un accordo avrebbe avuto semplicemente il sapore di un tentativo di rimanere aggrappati alla poltrona. Oggi l'Italia è cambiata, siamo in presenza di un vicepremier che tra una cubista e una bevuta in spiaggia decide di fare la crisi". E poco importa se Beppe Grillo ieri è passato a insultarlo, chiamandolo "avvoltoio", dopo averlo definito in passato "ebetino". “Il fatto che Grillo mi insulti è tutta una medaglia che mi metto al petto”, ha osservato Renzi, il quale ha proposto come "punto d’incontro" con il M55s l’appoggio al taglio dei parlamentari. (segue) (Rer)