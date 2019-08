Governo: Renzi, esecutivo dei responsabili per scongiurare aumento Iva (3)

- L'ex premier poi si è anche soffermato sul Partito democratico e sui suoi rapporti con Nicola Zingaretti. "È condivisibile che lui chieda l'unità del partito sulla linea della segreteria", ha precisato. Comunque, ha aggiunto, "io vedo un Pd che ha aperto all'accordo. Mi fa piacere che sia stato valutato come un appello istituzionale". In ogni caso, ha tenuto a precisare, che i gruppi parlamentari non sono più sotto il suo controllo. "Potrei farvi un elenco di persone che ho nominato io e che non controllo, che non mi pare abbiano dimostrato una particolare attitudine a farsi controllare in remoto – ha ribadito -. Io ho lanciato una riflessione”. E sulla prossima riunione della direzione del partito, fissata per il 21 agosto, ha concluso: “non partecipo, porto centinaia di ragazzi a fare formazione, credo che un ex presidente del Consiglio questo debba fare". (Rer)