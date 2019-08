Energia: Ucraina, compagnia Ukrtransnafta riceve 2,9 milioni di euro da russa Transneft

- La compagnia ucraina che si occupa di trasporto energetico, Ukrtransnafta, ha ricevuto 2,9 milioni di euro dalla russa Transneft come risarcimento per la contaminazione dell’oleodotto Druzhba, avvenuta ad aprile. La quota ricevuta dalla compagnia permetterebbe di coprire i costi per la sospensione del transito di petrolio nel periodo aprile-maggio, ha reso noto la stessa Ukrtransnafta. (Res)