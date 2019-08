Gabon: Corte d'appello esaminerà il 26 agosto richiesta referto medico su condizioni salute Ali Bongo (2)

- Ali Bongo è rientrato dovuta all'ictus di ottobre e alle cure mediche sostenute all'estero. Bongo, 59 anni, è stato ricoverato nell’ottobre scorso in Arabia Saudita dopo aver subito un ictus e da novembre ha effettuato diverse visite in Marocco per continuare la convalescenza, rientrando nel suo paese dopo una lunga assenza. Il suo personale medico non aveva dato all'epoce indicazioni precise sulla durata della permanenza di Bongo in Gabon, né detto se questa sarebbe stata definitiva, alimentando il sospetto delle opposizioni sulla sua incapacità a governare. Nel suo discorso di Capodanno, Bongo aveva ammesso i suoi problemi di salute ma assicurato che si stava riprendendo. La famiglia Bongo ha governato il paese africano produttore di petrolio per quasi mezzo secolo: il capo dello Stato è succeduto a suo padre, Omar, morto nel 2009. La sua rielezione nel 2016 è stata segnata da rivendicazioni di frodi e proteste violente. (segue) (Res)