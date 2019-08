Roma: Anzaldi (Pd), no alla profanazione del Palazzo dello sport di Nervi

- “No alla profanazione del Palazzo dello sport di Roma. No alla mortificazione del progetto di Nervi. Non è accettabile che una ristrutturazione mascheri in realtà, per motivi di risparmio economico per la società che ha vinto l’appalto, lo smantellamento e lo snaturamento di un’opera di valore storico artistico architettonico. Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli”. E’ quanto scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, componente della commissione cultura della camera, che pubblica il testo dell’interrogazione. “Premesso che la attuale configurazione – scrive Anzaldinell'interrogazione – della facciata del Palazzo dello Sport in zona Eur a Roma è formata da tre specchiature per ciascuna campata non sono complanari tra loro, ovvero non disposte sul medesimo piano e formantitra loro un angolo di circa 6 gradi al fine di rendere la superficie vetrata una figura geometrica quanto più prossima ad un anello circolare". (segue) (Rer)