Roma: Anzaldi (Pd), no alla profanazione del Palazzo dello sport di Nervi (2)

- "Un sistema pensato nel progetto dall’ ing. Nervi per ottenere una forma circolare del perimetro della facciata che è basata su n. 288 moduli di circa 1.6 mt. ciascuno, avendo una circonferenza con raggio di circa 61.15 mt. L'anello vetrato - scrive ancora Anzaldi - è quindi complessivamente formato da 288x5 specchiature per un totale di 1440 lastre. L' Ente EUR SpA in maniera del tutto arbitraria ed anche mortificando il valore architettonico del citata struttura, avrebbe acconsentito alla realizzazione di una soluzione tecnica per la sostituzione della vetrata del tamburo, in cui ‘In corrispondenza di ogni campata, viene proposta la sostituzione delle tre lastre con unica lastra e per rievocare la configurazione originale, le lastre saranno serigrafate con due linee verticali cercando maldestramente di riprodurre il modello originario delle tre specchiature’. Tradotto vuol dire che per l’Ente Eur Spa la soluzione è che per ogni campata ci sarà una sola lastra di circa 4.00 mt e che il perimetro con la circonferenza di 61.15mt di raggio circa sarà formata da un poligono di 96 lati a differenza dei 288 attuali. La soluzione prevede quindi un totale di 480lastre contro le 1488 che sono presenti attualmente, con la trasformazione della attuale superficie che cambierebbe anche forma". (segue) (Rer)