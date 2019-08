Roma: Anzaldi (Pd), no alla profanazione del Palazzo dello sport di Nervi (3)

- "In realtà tale ipotesi si configura come una palese violazione delle prescrizioni del previsto bando che appunto richiede che la sostituzione del serramento compreso di parte strutturale della facciata continua deve avere la stessa partizione e passo attuale. Ai sensi dell'art. 10 legge n° 137/2002, il fabbricato in oggetto risulta censito in Carta della Qualità - Morfologie degli Impianti Urbani al Foglio G1.17 ed è campito ‘Edifici con tipologia edilizia speciale- Ad Impianto Nodale’. In base a suddetta qualità per opere che riguardano l'aspetto esterno risulta imprescindibile l'acquisizione del parere preventivo presso la Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali. Non è dato sapere se la competente Sovrintendenza ne sia a conoscenza. Si chiede di sapere se il Ministro risulti essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere per quanto di competenza per verificare che il progetto predisposto dall’ente Eur non sia in violazione del pregio storico e artistico della struttura e cosa intenda fare per far rispettare che la sostituzione delle lastre avvenga nel pieno rispetto dell’attuale configurazione”, conclude l'esponente del Pd. (Rer)