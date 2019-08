Ponte Genova: Cassinelli (FI), città esempio per il Paese su emergenze

- Il deputato Roberto Cassinelli, di Forza Italia, scrive in una nota che "un anno fa il crollo di ponte Morandi ha provocato 43 vittime e numerosi feriti. Una cicatrice indelebile per Genova e per l'intero Paese. Da allora è stato fatto molto. Una corsa contro il tempo per la ricostruzione come mai prima, mentre la giustizia fa il suo percorso per rilevare e punire le relative responsabilità. Genova e la Liguria hanno dimostrato orgoglio e senno", conclude il parlamentare, "un esempio per il Paese su come affrontare emergenze di queste dimensioni". (Com)