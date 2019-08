Sud: Occhiuto (FI), senza Forza Italia nel Mezzogiorno non si vince né si governa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, scrive in una nota che "solo con un governo di centro-destra il Sud potrà tornare al centro dell'azione politica. Non è un auspicio, ma un dato di fatto. Lo è stato in passato, lo sarà anche nel prossimo futuro. Pertanto, non posso che fare mio l'appello di Mara Carfagna affinché la 'questione meridionale' torni al centro del dibattito pubblico e costituisca un elemento qualificante del futuro esecutivo. Ed oggi l'unico movimento politico in grado di offrire una garanzia credibile sul Sud protagonista della crescita del Paese è proprio Forza Italia. Sottovalutare questo aspetto sarebbe un grave errore. Senza Forza Italia al Sud non si vince", conclude il parlamentare, "né si governa". (Com)