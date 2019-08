Campania: Cesaro (FI) su formazione, nuova piattaforma e adempimenti in pieno agosto. Perché?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 13 agosto, gli enti di formazione professionale si sono visti recapitare l'ennesima circolare con la quale la Regione li ha messi a conoscenza dell'attivazione di una nuova piattaforma per il monitoraggio e il controllo delle attività di formazione in Campania, trasmettendo link, manuale per l'utente e indirizzo web dell'area dei test. Il 13 agosto, la terza piattaforma in tre anni". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "Condivido l'ira degli imprenditori: mi chiedo effettivamente il perché di tanto zelo agostano e di questi continui e ulteriori procedimenti, adempimenti, controlli e, in una parola, di queste vessazioni", ha aggiunge Cesaro, chiedendo: "ma la Campania non doveva essere la prima regione di Italia per semplificazione?". "Siamo al ridicolo", ha concluso. (Ren)