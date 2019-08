Iran: vicecomandante Guardiani rivoluzione, Usa non oseranno attaccarci

- Il vice comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana, l’ammiraglio Ali Fadavi, ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti non sono in grado di preparare un attacco contro l’Iran, osservando che Washington “ha fallito in tutte le recenti guerre nella regione”. Parlando oggi durante una cerimonia nella provincia nordorientale del Nord Khorassan, Fadavi ha dichiarato: "Quando hanno visto che non potevano attaccarci, si sono concentrati sul gruppo libanese Hezbollah, la Palestina, lo Yemen, la Siria e l’Iraq e hanno fallito in tutti questi casi senza alcuna eccezione". Le dichiarazioni di Fadavi giungono nel pieno delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito a seguito del sequestro della petroliera britannica Stena Impero avvenuto lo scorso 19 luglio da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana. Lo scorso 6 agosto Londra ha aderito alla proposta di Washington di costituire una task force marittima per scortare le navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz. Tale iniziativa è stata criticata dall’Iran e anche dall’Iraq, secondo cui il compito di mantenere la sicurezza nella regione sia dei paesi che affacciano sul braccio di mare. Lo scorso 7 agosto il comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, il generale Hossein Salami, ha sottolineato l'importanza di stabilire una sicurezza lungo i confini del paese, affermando che le forze armate iraniane sono pronte a rispondere a qualsiasi attacco. "Oggi, la sicurezza dei confini è la linea rossa delle forze armate", ha dichiarato Salami.(Res)